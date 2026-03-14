La CMF Buds 2 sono disponibili a 34,90 euro con cancellazione attiva del rumore e resistenza all’acqua IP55. L’offerta riguarda un modello che combina funzionalità avanzate e un prezzo competitivo. La promozione si rivolge a chi cerca auricolari wireless affidabili per l’uso quotidiano. La vendita è attiva fino a esaurimento scorte o al termine dell’offerta.

La primavera del 2026 porta con sé un’opportunità di acquisto imperdibile per gli amanti della tecnologia audio. Le CMF Buds 2, auricolari prodotti dal brand Nothing, sono disponibili su Amazon a soli 34,90 euro grazie a uno sconto del 30% nell’ambito delle Offerte di Primavera. Questi dispositivi wireless offrono una combinazione rara tra prezzo accessibile e prestazioni elevate, inclusi l’annullamento attivo del rumore e la resistenza all’acqua. L’offerta valida in questo momento storico rende questi auricolari una scelta obbligata cerca qualità senza spendere una fortuna. La promozione è attiva proprio ora, permettendo di ottenere un prodotto completo che include custodia, punte in diverse misure e funzionalità avanzate come i driver da 11mm. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CMF Buds 2: offerta primavera a 34,90€ con ANC e IP55

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