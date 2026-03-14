Clienti di hotel derubate a colazione Il ladro scoperto | Sì sono stato io

Durante la colazione in un hotel di via Fara, un ladro ha rubato la borsa nera di una turista americana. Dopo aver agito, è stato scoperto e ha ammesso di essere lui l’autore del furto. L’uomo ha confermato di aver compiuto il colpo, senza fornire altre spiegazioni. La polizia ha preso nota dell’accaduto e ha avviato le indagini.

Prima il blitz nella sala colazioni di un albergo di via Fara: via con la borsa nera di una turista americana. Poi un raid identico in un hotel di via Cardano. Il ladro seriale, però, ha fatto poca strada: gli agenti della polizia locale lo hanno intercettato in via Tarchetti angolo piazza Repubblica e lo hanno fermato per un controllo. Ormai scoperto, il ventiseienne algerino Wanis D. ha confessato: "Sì, sono stato io", indicando pure i luoghi in cui si era disfatto delle borse dopo averle alleggerite di 225 euro. Tutto inizia alle 9.05 di giovedì, quando due ghisa del Nucleo reati predatori vengono contattati dal direttore di un albergo, che li informa che una cliente statunitense è stata derubata della borsa contenente un telefono Samsung e 100 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Clienti di hotel derubate a colazione. Il ladro scoperto: "Sì, sono stato io" Articoli correlati Leggi anche: “I Ricchi e Poveri si sono dimenticati che sono stato io a portarli a Sanremo. Avevo una carta che potevo giocare per me, invece l’ho fatto per loro”: il racconto amaro di Edoardo Vianello Chiaia, giovane calciatore accoltellato: due minori si costituiscono, il 15enne: “Sono stato io”Un episodio sconvolgente che ha visto il 18enne finire all’ospedale in condizioni molto gravi dopo essere stato accoltellato in quella che sarebbe...