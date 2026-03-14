Claudia Zanella descrive la quotidianità con sua figlia Penelope, una bambina di 10 anni con capacità plusdotate. L’attrice spiega che Penelope ha una mente molto vivace, capace di passare da giochi con le bambole a domande su Telemaco in modo improvviso. Ha aggiunto che il rapporto tra loro è affascinante ma anche impegnativo, e che la scuola non è ancora preparata a gestire le sue esigenze.

«Penelope ha un senso della giustizia enorme, ma davanti ai soprusi è senza pelle», ha raccontato Zanella a Repubblica. «I torti le scatenano attacchi di ansia, crisi di pianto. Una volta ho ucciso una formica, non mi ha parlato per due giorni. Al Cairo ha bloccato il pullman del rientro dalle Piramidi finché non abbiamo comprato cento merende per cento bambini che le chiedevano. È come se a volte sentisse tutto il mondo sulle proprie spalle, la responsabilità di aiutare tutti e il non poterlo fare, perché ha solo 10 anni, le provoca frustrazione e ansia». Il ruolo di madre, spiega Zanella, è anche quello di aiutarla a gestire l'intensità che la contraddistingue nel sentire e vivere le cose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudia Zanella racconta la quotidianità con sua figlia Penelope, plusdotata: «È come se avesse cinque cervelli. Gioca con le bambole poi si volta all'improvviso e ti chiede “Parliamo di Telemaco?”. È bellissimo e faticoso, la scuola non è pronta»

Articoli correlati

“Mia figlia Penelope è plusdotata, a 10 anni gioca con le bambole e poi mi spiega Platone. È come se avesse cinque cervelli”: così Claudia ZanellaPer Claudia Zanella star dietro alla figlia Penelope, 10 anni, “è bellissimo e faticosissimo”.

Leggi anche: Claudia Zanella e la figlia “gifted” Penelope: «Arriva e mi dice: “Ti spiego Platone?”»

Una selezione di notizie su Claudia Zanella

Temi più discussi: Claudia Zanella: La mia vita con Penelope, figlia geniale e mai stanca, ha 10 anni e recita Platone; Non posso prepararmi per Mondiali e Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym. Lo sfogo di Thomas Ceccon; Libera come Alysa Liu; Enrica Bonaccorti, quando bloccò (in diretta) la truffa del Cruciverbone a Non è la Rai. Non ti ho fatto nessuna domanda.

Claudia Zanella: Mia figlia Penelope ha un QI di 149 e recita Platone, ma sente tutto il mondo sulle proprie spalleL'attrice racconta cosa significhi essere mamma di una bimba plusdotata di 10 anni. Non riposa mai, è come se avesse cinque cervelli, ... huffingtonpost.it

Claudia Zanella e la figlia plusdotata Penelope: «Non riposa mai, come se avesse 5 cervelli. Mi chiede parliamo di Telemaco?»C'è una definizione di Francesco Guccini che Claudia Zanella tiene stretta per descrivere sua figlia Penelope, dieci anni: «È come Culodritto, ha occhi spalancati ... leggo.it

Claudia Zanella: “Mia figlia Penelope ha un QI di 149 e recita Platone, ma sente tutto il mondo sulle proprie spalle" x.com

C'è una definizione di Francesco Guccini che Claudia Zanella tiene stretta per descrivere sua figlia Penelope, dieci anni: «È come Culodritto, ha "occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti"». - facebook.com facebook