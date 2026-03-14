Claudia Zanella | Mia figlia è plusdotata la scuola spesso non è pronta Quell’intelligenza che diventa una sfida

Claudia Zanella ha parlato della sua figlia Penelope, definendola una bambina con alto potenziale cognitivo, nota anche come plusdotata. L’attrice ha spiegato che crescere una figlia così comporta frequenti sfide, tra momenti di stupore e altre di fatica. Ha aggiunto che la scuola spesso non è preparata ad affrontare le esigenze di bambini con questa condizione, rendendo difficile il percorso quotidiano.

Per Claudia Zanella crescere la figlia Penelope significa muoversi ogni giorno tra stupore e fatica. L’attrice ha raccontato a la Repubblica cosa significhi vivere accanto a una bambina con alto potenziale cognitivo, una condizione che in ambito educativo viene definita plusdotazione o giftedness. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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“Mia figlia Penelope è plusdotata, a 10 anni gioca con le bambole e poi mi spiega Platone. È come se avesse cinque cervelli”: così Claudia ZanellaPer Claudia Zanella star dietro alla figlia Penelope, 10 anni, “è bellissimo e faticosissimo”.

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