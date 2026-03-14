Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 29^ giornata

Ecco i risultati aggiornati della 29ª giornata della Serie A 2025-2026, con tutte le partite concluse e la classifica aggiornata. La giornata ha visto diverse sfide tra le principali squadre del campionato, determinando cambiamenti nelle posizioni di vertice e nelle zone più basse della classifica. Di seguito, vengono riportati i dettagli di ogni incontro e le posizioni attuali delle squadre.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 29^ giornata Articoli correlati Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 16^ giornata Leggi anche: Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 21^ giornata Tabla de Posiciones Serie A - Italia 2025 Resultados Fecha 7 | Actualización Hoy Contenuti utili per approfondire Classifica Serie Temi più discussi: La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Atalanta - Udinese (2-2) Serie A 2025; Classifica Serie B - 2025/2026; Serie A 2025-26, la classifica degli assist. Dimarco primissimo doppiando tutti. Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventottesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventottesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Lotta Champions infiammata. generationsport.it Serie A 2025/26, tutti i risultati della venticinquesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della venticinquesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Risale l’Atalanta, colpi nella corsa salvezza. generationsport.it Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan x.com Duván Zapata continua a scalare la classifica dei marcatori all-time della Serie A Con la rete segnata al Parma - solo la seconda per lui da fuori area nella competizione - l’attaccante del Torino ha raggiunto quota 127 goal, eguagliando Andriy Shevchen - facebook.com facebook