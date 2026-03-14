Classifica Parigi-Nizza 2026 settima tappa | Vingegaard dominatore totale frazione in stile passerella per neve

La settima tappa della Parigi-Nizza 2026 si è conclusa con Jonas Vingegaard che ha dominato la corsa, portando a termine la frazione in modo netto e senza rivali. La tappa ha visto una lunga passerella, con i corridori che hanno attraversato il percorso sotto la neve, suscitando l’interesse degli appassionati. La gara ha coinvolto numerosi atleti, ma è stato il danese a imporsi con grande margine.

Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia gialla di leader con un vantaggio di addirittura 3’22” sul colombiano Daniel Martinez e 5’50” sul greco Georg Steinhauser. La ribattezzata Corsa verso il Sole si concluderà domenica 15 marzo con l’ottava e ultima tappa: 129 km con partenza e arrivo a Nizza, da scalare il Col de la Porte, la Cote de Chateauneuf e la Cote di Linguador, prima di uno strappo di 1400 metri al 4,5% di pendenza media a otto chilometri dal traguardo. Il coraggio, davanti al pubblico di casa, non è mancato ed è sicuramente da applausi: Giulio Pellizzari ha provato a. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2026, settima tappa: Vingegaard dominatore totale, frazione in stile passerella per neve Articoli correlati Classifica Parigi-Nizza 2026, terza tappa: Ayuso al comando, Vingegaard vicinoJuan Ayuso è balzato in testa alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della terza tappa, una cronometro a squadre di 23,5 km su... Classifica Parigi-Nizza 2026, sesta tappa: Vingegaard in controllo, lotta aperta per il podioGiornata di transizione per gli uomini di classifica alla Parigi-Nizza 2026, che ha visto lo svolgimento di una sesta tappa abbastanza impegnativa ma... Tutti gli aggiornamenti su Classifica Parigi Nizza 2026 settima... Temi più discussi: Parigi-Nizza, Vingegaard fa il bis; Parigi-Nizza 2026, la classifica big: la sesta tappa non cambia le cose, Jonas Vingegaard resta leader; Classifica Parigi-Nizza 2026, quinta tappa: Vingegaard domina in salita e ipoteca la maglia gialla; Vingegaard torna ad esultare dopo 178 giorni: vince la 4ª tappa della Parigi-Nizza ed è leader. Parigi-Nizza 2026, la classifica big: la sesta tappa non cambia le cose, Jonas Vingegaard resta leader© A.S.O. / Billy CeustersLa Parigi-Nizza 2026 si è aperta con una tappa dal ... msn.com Classifica Parigi-Nizza 2026, sesta tappa: Vingegaard in controllo, lotta aperta per il podioGiornata di transizione per gli uomini di classifica alla Parigi-Nizza 2026, che ha visto lo svolgimento di una sesta tappa abbastanza impegnativa ma a ... oasport.it Guardate cosa è successo oggi alla Parigi Nizza e la nuova classifica generale: Vingegaard imprendibile, la lotta è aperta per il podio. Link nel primo commento. - facebook.com facebook Juan Ayuso ritirato alla Parigi-Nizza! Cos’è successo allo spagnolo: era il leader della classifica - x.com