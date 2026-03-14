Classifica Album | Harry Styles conquista il primo posto Kid Yugi mantiene il podio

Nella classifica degli album aggiornata da Fimi e Niq per la settimana dal 6 al 12 marzo 2025, Harry Styles si posiziona al primo posto, seguito da Kid Yugi e Geolier nelle prime tre posizioni. La lista mostra una predominanza di artisti uomini nelle parti alte della classifica, con risultati che si ripetono rispetto alle settimane precedenti. La classifica si basa sui dati di vendita e streaming di quel periodo.

La Classifica Album elaborata da Fimi e Niq sui dati della settimana numero 11 del 2025 (6-12 marzo), continua ad essere dominata dagli artisti uomini nelle posizioni più alte, dove troviamo Harry Styles, Kid Yugi e Geolier. Rientra in top ten, alla #10 (in salita dalla #13), Artie 5ive con La Bellavita: presente nella classifica da cinquanta settimane, il secondo lavoro in studio del rapper meneghino ha raggiunto la vetta poco dopo la sua pubblicazione ed è stato certificato doppio disco di platino. Luchè scende dalla #5 alla #9 con ll Mio Lato Peggiore. Il sesto capitolo discografico del rapper partenopeo è stato ripubblicato lo scorso 27 febbraio a seguito della partecipazione dell’artista al 76esimo Festival di Sanremo con il brano Labirinto, classificatosi al dodicesimo posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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