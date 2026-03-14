Civitanova | 2 arresti per armi bianche

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri di Civitanova hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani e alla denuncia di altri. Durante il blitz, sono state sequestrate armi bianche che i coinvolti avevano con sé. L’intervento ha interessato le strade cittadine, portando all’identificazione dei soggetti coinvolti e al loro fermo.

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell'alba, le strade di Civitanova sono state teatro di un'operazione mirata dei Carabinieri che ha portato all'arresto e alla denuncia di due giovani per il porto abusivo di armi bianche. Un trentenne del Fermano alla guida di un furgone e un ventunenne locale in piazza Conchiglia sono stati fermati durante controlli intensificati nei luoghi di aggregazione costieri e nelle zone sensibili della città. L'intervento delle forze dell'ordine si è svolto nel qua . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova: 2 arresti per armi bianche Articoli correlati Droga e armi bianche: raffica di controlli dei CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr. Solofra, controlli dei Carabinieri: trovate droga e armi biancheIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dr.