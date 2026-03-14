Cittadinanza – La discendenza non più diritto illimitato

La Corte costituzionale ha recentemente esaminato un decreto-legge del 2025 che ha modificato le norme sulla cittadinanza. La decisione riguarda i criteri di accesso alla cittadinanza basati sulla discendenza e sulla durata della residenza. La sentenza stabilisce che il diritto alla cittadinanza non può essere più considerato illimitato e introduce nuovi limiti e requisiti per ottenerla.

La recente decisione della Corte costituzionale sul decreto-legge del 2025 che ha modificato le norme sulla cittadinanza non chiude affatto il dibattito su una riforma introdotta per legge alla precedente normativa sull’acquisizione della cittadinanza ai nostri emigrati all’estero che continua a sollevare interrogativi giuridici e politici. La Consulta ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino, ma le motivazioni complete saranno note solo nelle prossime settimane. Proprio da quelle motivazioni si comprenderà se il rigetto riguardi esclusivamente il caso concreto oppure l’intero impianto della normativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cittadinanza – La discendenza non più diritto illimitato Articoli correlati Ghana, sospesa la cittadinanza per le persone con discendenza africana. I dettagliPer lungo tempo il Ghana, invece di concedere subito la cittadinanza, offriva il Right of Abode, il quale permetteva di vivere e lavorare nel Paese a... Varese – Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne dirittoNove persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Luino per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un ammontare... Una raccolta di contenuti su Cittadinanza La discendenza non più... Temi più discussi: Cittadinanza, la Consulta conferma: non basta un antenato per essere italiani; Cittadinanza iure sanguinis in Consulta, lo Stato: Il popolo non è una entità indeterminabile; Cittadinanza italiana: l’11 marzo la decisione sul Decreto Tajani; Cittadinanza italiana per discendenza, la Corte costituzionale esamina il decreto Tajani: scontro sulla retroattività delle nuove norme. Cittadinanza, la Consulta conferma: non basta un antenato per essere italianiGiudicata legittima la legge dello scorso anno che pone limiti allo ius sanguinis. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino a cui si ... avvenire.it Cittadinanza e Corte costituzionale: bocciate le questioni sul decreto?legge 36/2026La Corte costituzionale ha respinto le questioni sul decreto?legge 36/2026; il pronunciamento parte da un'ordinanza del Tribunale di Torino e riguarda le nuove condizioni per il riconoscimento della c ... notizie.it Questi sono gli effetti di decenni di immigrazione senza freni voluta dalla sinistra. E hanno ancora il coraggio di chiedere cittadinanza facile e più clandestini Follia. - facebook.com facebook Appunti sulla responsabilità pubblica della cultura. Trasformare le mostre in strumenti di cittadinanza culturale x.com