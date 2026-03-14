Cisterna | sfiducia ritirata radiologia torna e sicurezza

Il consiglio comunale di Cisterna si è riunito ieri pomeriggio con la partecipazione di tredici consiglieri. Durante l’assemblea, è stata ritirata la sfiducia nei confronti dell’amministrazione e si è deciso di ripristinare il servizio di radiologia. Inoltre, sono stati affrontati temi riguardanti le misure di sicurezza da adottare nel territorio.

Il consiglio comunale di Cisterna si è riunito ieri pomeriggio con la presenza di tredici consiglieri, segnando una svolta nella gestione politica locale. L’opposizione aveva preparato una mozione di sfiducia contro il sindaco Mantini, ma ha ritirato l’iniziativa prima dell’inizio della seduta, assentandosi dall’aula. La maggioranza ha confermato la sua stabilità e la volontà di completare il mandato iniziato quattro anni e mezzo fa, sostenuta da oltre ottomila elettori. L’amministrazione ha annunciato la riapertura imminente del servizio di radiologia nel poliambulatorio di via Monti Lepini, un passo preliminare all’avvio della Casa della Comunità a San Valentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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