Cisterna inaugura la casa rifugio Sibilla

Si è svolta ieri mattina a Cisterna la cerimonia di scopertura della targa e dell’iscrizione che intitolano la sala polifunzionale di Palazzo Caetani a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, Premio Nobel per la Medicina nel 1986 ed ex senatrice della Repubblica, simbolo di eccellenza femminile e impegno civile, come hanno ricordato il sindaco Valentino Mantini e la presidente della commissione comunale alla cultura Claudia Cori.All’iniziativa hanno preso parte la consigliera regionale Marta Bonafoni e l’assessora regionale alla cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, Simona Renata Baldassarre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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