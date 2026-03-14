Cinque chilometri in centro per il sì al referendum | la camminata della Lega attraversa la città

Domani mattina alle 10, la Lega Forlì organizza una camminata di 5 chilometri che partirà da Piazza Saffi, vicino al Bar Tre Sorelle. L’evento si svolge nel centro della città e attraverserà alcune delle località più rappresentative. La manifestazione si chiama “Camminata per il Sì” ed è pensata come un momento di incontro e di partecipazione pubblica.

"Un'occasione di aggregazione per spiegare perché il voto inciderà sul futuro dei processi" si legge in una nota del partito Domani, domenica, alle 10 con partenza da Piazza Saffi all'angolo con il Bar Tre Sorelle la Lega Forlì organizza la “Camminata per il Sì”, camminata ludico-motoria di 5 chilometri che toccherà i punti più belli della città. “Percorreremo un’anello di 5mila mt che terminerà nel punto di partenza. Un’occasione di aggregazione, confronto e appello a una settimana dal voto per ribadire l’importanza di votare sì al referendum sulla giustizia”, si legge in una nota. “Una testimonianza che Lega Forlì vuole portare a conoscenza dei cittadini spiegando la verità per cui votare Sì inciderà positivamente sul futuro del processo in Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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