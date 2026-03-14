cinque anni senza viola eventi e musica

Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Viola, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso eventi e musica dedicati a lei. La comunità organizza incontri e concerti per mantenere viva la sua memoria, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze. Le iniziative si svolgono regolarmente, con il coinvolgimento di artisti e volontari che portano avanti il progetto 'Ancora Viola'.

Cinque anni senza Viola, ma lo spirito che anima il fare è un altro: è quello di ’Ancora Viola’. Oggi, 14 marzo, in occasione del quinto anniversario della morte di Viola Mugelli, scomparsa improvvisamente a soli 19 anni, la Sezione di Pistoia degli scout laici Cngei la ricorda alla sua maniera, rinnovando l’impegno verso i valori che hanno caratterizzato il suo percorso insieme agli scout: attenzione e cura alle persone, partecipazione, altruismo, forte senso dell’amicizia e coraggio. "Negli anni – dicono dalla sezione pistoiese Cngei – questo appuntamento, nato spontaneamente tra amici e scout, è diventato uno spazio di incontro per tutte le persone che hanno condiviso con Viola esperienze, idee e momenti di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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