Cinecittà | Cacciamani smentisce inchiesta solo

La presidente esecutiva di Cinecittà, Manuela Cacciamani, ha dichiarato di non essere coinvolta in nessuna inchiesta riguardante i crediti fiscali per il settore audiovisivo. La dirigente ha espresso chiaramente di non aver alcun legame con le indagini in corso e ha smentito ogni coinvolgimento su questo fronte. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente tramite un comunicato ufficiale.

La presidente esecutiva di Cinecittà, Manuela Cacciamani, ha smentito categoricamente le voci che la volevano coinvolta in un’inchiesta sui crediti fiscali per il settore audiovisivo. La dirigenza ha confermato l’assenza di iscrizioni nel registro degli indagati presso la Procura di Roma, definendo prive di fondamento le notizie apparse sulla carta stampata. L’unica questione amministrativa aperta riguarda una violazione di norme di sicurezza edilizia ereditata dalla gestione precedente. Il caso tocca direttamente il cuore dell’industria culturale italiana, dove la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici è cruciale per la credibilità del sistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinecittà: Cacciamani smentisce inchiesta, solo Articoli correlati Inchiesta Tax credit a Cinecittà, l'ad Cacciamani: "Non sono indagata, su di me falsità"Non è iscritta nel registro degli indagati l'ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, nell'inchiesta sui tax credit nel cinema, sull'utilizzo dei crediti... Cinecittà, Manuela Cacciamani nel mirino della procura per i fondi al cinemaL’indagine L’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sarebbe indagata nell’inchiesta sui finanziamenti pubblici al cinema. Contenuti utili per approfondire Cinecittà Cacciamani smentisce... Argomenti discussi: Cacciamani (Cinecittà): Non sono indagata. Inchiesta Tax credit a Cinecittà, l'ad Cacciamani: Non sono indagata, su di me falsitàLo fa sapere la stessa ad in una nota in cui fa sapere che intraprenderà azioni legali contro Repubblica. Dalle mie verifiche, non risulta alcuna iscrizione nel registro degli indagati a mio carico ... msn.com Due progetti per 650mila euro sotto la lente dell’ AnacL’Autorità anticorruzione vuole capire i criteri con cui la stessa Spa nel 2023 su indicazione del ministero aveva dato i fondi alla One More Pictures allora ... repubblica.it