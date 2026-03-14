Cina | prove nucleari segrete? I dati sismici inquietano USA

Secondo fonti statunitensi, ci sono segnali che indicano attività sismica sospetta proveniente dalla Cina, che potrebbero essere legate a prove nucleari segrete. Gli esperti di intelligence hanno osservato anomalie nei dati sismici senza ancora confermare la natura di tali eventi. La questione viene monitorata con attenzione, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle operazioni o sui tempi possibili.

Un avvertimento inquietante circola tra gli ambienti politici e di intelligence statunitensi: la Cina starebbe lentamente preparando il terreno per un eventuale conflitto nucleare. Questa preoccupazione è emersa con forza dopo che Donald Trump ha ordinato al governo di valutare la ripresa dei test nucleari, una scelta sorprendente dato che gli Stati Uniti non ne effettuavano dal 1992. Pechino nega fermamente qualsiasi attività di questo tipo e invita Washington a rinunciare ai propri piani sperimentali. Tuttavia, a Washington cresce il sospetto che la strategia nucleare del Dragone stia subendo un cambiamento rapido e profondo. Alcuni funzionari americani ritengono di aver individuato indizi di esplosioni a bassissima potenza eseguite dalla Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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