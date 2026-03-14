Cina | perché abbassare il target di crescita è un segnale positivo

Durante le Due Sessioni in Cina, il primo ministro ha annunciato un obiettivo di crescita tra il 4,5% e il 5% per il 2026, segnando una revisione rispetto alle previsioni precedenti. L'evento si è svolto dal 5 al 12 marzo, attirando l’attenzione sulla strategia economica del paese. La decisione di abbassare il target di crescita ha suscitato discussioni tra analisti e osservatori internazionali.

Nel discorso di apertura delle Due Sessioni del parlamento cinese, l’evento politico più importante dell’anno tenutosi dal 5 al 12 marzo, il primo ministro Li Qiang ha annunciato un obiettivo di crescita per il 2026 compreso tra il 4,5% e il 5%. Un traguardo ambizioso per gli standard europei ma che, per la Cina, rappresenta il più basso dal 1991. Rallentamento economico o lungimiranza strategica? Il sistema economico cinese si basa su obiettivi strategici di lungo periodo. Il raggiungimento viene scandito da linee guida rilasciate ogni cinque anni, i piani quinquennali, e aggiustamenti annuali. Queste scelte tattiche permettono di adattare la strategia mantenendo saldo l’obiettivo finale: la modernizzazione socialista, spesso definita “modernizzazione con caratteristiche cinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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