Durante la gara Sprint del Gran Premio di Cina, svoltasi sabato 14 marzo 2026 a Shanghai, Leclerc e Hamilton sono venuti a contatto mentre lottavano per il secondo posto. La scena si è svolta in un momento di grande pressione, con i due piloti che si sono toccati mentre cercavano di avanzare nella classifica. L’incidente ha attirato l’attenzione dei commissari di gara.

La tensione tra i piloti della scuderia di Maranello è esplosa durante la gara Sprint del Gran Premio della Cina, svoltasi sabato 14 marzo 2026 a Shanghai. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono scontrati per il secondo posto, generando un momento di forte attrito all’interno del team Ferrari. Mentre George Russell ha dominato la corsa con la Mercedes, i due italiani hanno disputato una battaglia accesa che ha portato a lamentele sulla mancanza di spazio in pista. Il duello si è consumato al nono giro dei diciannove previsti, quando Hamilton ha tentato di sorpassare il compagno di squadra monegasco. La manovra ha il pilota britannico allargarsi sull’esterno per poi stringere la traiettoria, tagliando la strada a Leclerc. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: Leclerc e Hamilton si scontrano per il secondo posto

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