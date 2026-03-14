Cina | 9,4 miliardi di viaggi La lezione per la logistica

Durante i quaranta giorni della Festa di Primavera, in Cina sono stati completati complessivamente 9,4 miliardi di viaggi. Questo dato rappresenta un record per il paese, che ha visto un intenso movimento di persone tra diverse regioni. Le autorità hanno monitorato attentamente questa mobilità, che ha coinvolto mezzi di trasporto di varia natura. La cifra evidenzia la portata degli spostamenti durante il periodo festivo.

La Cina ha appena chiuso il periodo di picco della Festa di Primavera con un risultato storico: 9,4 miliardi di spostamenti totali registrati in quaranta giorni. Questo dato conferma che la mobilità interna del Paese non è solo una tradizione culturale, ma un motore economico vitale che muove l'intera nazione. I trasporti su strada hanno assorbito la stragrande maggioranza dei flussi, arrivando a 8,74 miliardi di viaggi, mentre le rotaie e i cieli hanno gestito rispettivamente 538 milioni e 94,3 . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cina: 9,4 miliardi di viaggi. La lezione per la logistica Articoli correlati Logistica, fatturato a 112,4 miliardi (+1,9%): «La spinta è arrivata grazie agli Stati Uniti»«La riforma portuale è necessaria, il coordinamento nazionale lo auspichiamo da sempre. Deficit con la Cina per 46,3 miliardiMentre i riflettori europei erano accesi sui dazi imposti dal presidente americano Donald Trump, non ci accorgevamo che la Cina ci invadeva con i... Approfondimenti e contenuti su Cina 9 4 miliardi di viaggi La lezione... Discussioni sull' argomento Festa di Primavera 2026, stimati oltre 9,4 miliardi di viaggi interregionali; Commercio e propaganda. La Cina avanza nell'Asia centrale; Superiori per legge. La Cina vara l'unità etnica: priorità agli Han e al mandarino, minoranze sottomesse; La Cina investe altri miliardi sull'AI, Europa ancora lenta. Festa di primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interniPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, che si è concluso o ... msn.com #Tg2000 - Cina, nuova legge contro le minoranze. Mandarino lingua ufficiale #13marzo #Tv2000 #Cina #XiJinping #Minoranze #Mandarino @tg2000it x.com Maltempo Cina, terrificante tempesta di sabbia nello Xinjiang: raffiche di vento a 165km/h | VIDEO - facebook.com facebook