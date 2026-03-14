In Cina, sette amministrazioni locali hanno approvato programmi di finanziamento per sostenere imprese di intelligenza artificiale gestite da un singolo individuo. Le iniziative sono rivolte a promuovere società che operano con agenti AI, con un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di yuan. Le misure mirano a favorire lo sviluppo di queste imprese, che sono gestite da una sola persona.

Sette amministrazioni locali cinesi hanno varato programmi di finanziamento per promuovere le società a persona singola basate su agenti AI. Le città di Hefei, Shenzhen, Wuxi, Changshu e Changzhou offrono sussidi che arrivano fino a 1,4 milioni di dollari per alloggi, uffici e potenza di calcolo. Questa iniziativa mira a trasformare la tecnologia OpenClaw in un motore di crescita economica reale. La velocità con cui queste misure sono state adottate suggerisce una strategia nazionale coordinata da Pechino. Non si tratta di semplici esperimenti isolati, ma di un piano strutturato per integrare l’intelligenza artificiale nella struttura produttiva del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: 1,4 milioni per imprese AI gestite da un solo

Articoli correlati

Cina, ma non solo. Sui minerali critici la supersfida per le imprese italianePer emanciparsi dal Dragone ma anche garantirsi gli approvvigionamenti di terre rare servono accordi di partenariato e una politica industriale...

Un forziere in mezzo ai ghiacci: piano tra imprese e sicurezza con le minacce di Cina e Russia"Deterrenza credibile, presenza misurata" è la linea italiana sull'Artico, il "forziere" nascosto del mondo con riserve di petrolio e gas che valgono...

Una selezione di notizie su Cina 1 4 milioni per imprese AI gestite...

Temi più discussi: Sorpresa, boom dell'import da Germania, Francia e Cina; Auto elettriche e ibride plug?in, qualcosa si è rotto: Cina e Usa frenano, l'Europa resta sola | Quattroruote.it; Mercato dell'auto Cina: nel 2025 BYD e Geely travolgono le straniere; La guerra in Iran finirà davvero presto come dice Trump? I 5 fattori chiave dell'accelerazione.

Cina, 1,4 mld di viaggi interregionali in previsione della Festa di primaveraPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato oltre 1,4 miliardi di viaggi interregionali di passeggeri nella prima settimana del picco di viaggi per la Festa di primavera 2026, hanno ... iltempo.it

Festa di primavera, in Cina record di 9,4 miliardi di viaggi interniPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, che si è concluso o ... msn.com

FORMULA 1 In Cina, un italiano realizza una pole position 17 anni dopo l'ultima volta. L'inglese si prende la gara corta, Leclerc e Hamilton 2° e 3°. - facebook.com facebook

#Formula1, Russell ha vinto la Sprint in Cina davanti alle Ferrari x.com