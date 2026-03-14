Cielo molto nuvoloso con deboli piogge neve sopra il 1.300 metri

A Bergamo, il cielo sarà molto nuvoloso sabato 14 marzo con deboli piogge e neve sopra i 1.300 metri. La giornata sarà influenzata da una saccatura proveniente dal Nord Atlantico che interesserà anche la regione. Le condizioni atmosferiche prevedono precipitazioni leggere e temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteo si manterrà stabile nel corso della giornata.

Il meteo a Bergamo per questo sabato 14 marzo ci riserva una saccatura Nord Atlantica che estenderà sua influenza anche alla nostra regione. Il sistema frontale ad essa associato sarà responsabile di fenomeni su gran parte del territorio, più intensi sui settori occidentali. È quanto riporta il Centro Meteo Lombardo. Sabato 14 marzo 2026 Tempo Previsto: Generalmente nuvoloso nelle prime ore ovunque, con tendenza ad ulteriore intensificazione delle nubi da ovest. Precipitazioni al mattino su settori alpini e prealpini occidentali, a carattere nevoso oltre i 13001400mt di altitudine. Fenomeni anche su Varesotto. Inizialmente asciutto sul resto della regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Vigilia di Natale con cielo nuvoloso e deboli pioggeUn’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in... Molto nuvoloso con deboli piogge, graduale miglioramento in giornataIl Meteo a Bergamo per la giornata di domenica 1° marzo riserva cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Aggiornamenti e notizie su Cielo molto Temi più discussi: Cielo molto nuvoloso con deboli piogge, neve sopra il 1.300 metri; Fine settimana con pioggia e cielo coperto al Centro-Sud; Previsioni meteo mercoledì 11 marzo: a Milano e in Lombardia giornata asciutta, cielo spesso molto nuvoloso; Meteo Arpal: dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse. In serata più instabile per l'avvicinamento di una nuova perturbazione -. Sulle zone interne settentrionali e rilievi, cieli molto nuvolosi con possibili rovesciOggi 13 marzo, la Sardegna vedrà un temporaneo aumento della pressione: la giornata si presenterà parzialmente soleggiata, con cieli irregolarmente nuvolosi e locali piovaschi. Le temperature massime ... lanuovasardegna.it Cielo nuvoloso, ma con poca pioggia. Precipitazioni in aumento nel weekendDopo il transito di due deboli impulsi perturbati, pausa soleggiata tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì in attesa di un nuovo fronte perturbato Atlantico questa volta più incisivo e ... bergamonews.it Al mattino il cielo sarà molto nuvoloso con deboli precipitazioni soprattutto lungo la cresta di confine. Nel pomeriggio da ovest arriveranno delle schiarite. Sui settori meridionali non si escludono brevi rovesci. Temperature minime tra 0° e 7°, massime tra 10° e - facebook.com facebook La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sul Centro-Sud peninsulare. #meteo #8Marzo x.com