Il ciclo-tour di Enna si svolgerà sabato 21 marzo 2026, con un percorso di 45 km che collega Villa Romana e Castello U Cannuni. La partenza è prevista alle ore 9 da Mazzarino e proseguirà fino a Piazza Armerina. L’evento coinvolge ciclisti di diverse età e livelli, offrendo un itinerario attraverso paesaggi e siti storici della zona. La manifestazione si svolgerà senza interruzioni o blocchi al traffico.

Il prossimo sabato 21 marzo 2026 si terrà un percorso ciclistico che unisce Mazzarino e Piazza Armerina, con partenza alle ore 9.00 da Piazza Vittorio Veneto a Mazzarino e rientro previsto entro le 17.00. Questa iniziativa, parte del progetto Cicli solidali sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, mira a promuovere la mobilità dolce e i servizi di prossimità nei territori di Enna e Caltanissetta. L’itinerario coprirà circa 45 chilometri tra andata e ritorno, collegando due centri storici ricchi di patrimonio culturale. Patrimonio vivo e nuove forme di turismo. L’evento non è solo una gita in bicicletta, ma un atto di riscoperta della storia locale attraverso un mezzo a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclo-tour Enna: 45 km tra Villa Romana e Castello U Cannuni

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