ciao maschio e la tolleranza in amore con zazzaroni vaporidis e friedman

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 14 marzo, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. La padrona di casa torna con nuovi interrogativi sull’amore per capire quanto si è disposti a “tollerare” le piccole manie o abitudini deldella partner e se amare qualcuno significhi anche imparare a sopportare qualche fastidio. A rispondere a questo tema saranno il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni; l’attore Nicolas Vaporidis; e il giornalista Alan Friedman. Come sempre, ci sarà Edoardo Tavassi, questa settimana supportato dallo sguardo femminile di Flora Canto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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