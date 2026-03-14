Milly Carlucci ha annunciato che nel cast di Canzonissima non ci sono concorrenti, smentendo eventuali interpretazioni diverse. La conduttrice ha fatto questa dichiarazione in seguito alle recenti polemiche sollevate dalle parole di Riccardo Cocciante, che aveva precisato di essere ospite e non partecipante al programma. La produzione ha condiviso l’elenco completo dei partecipanti, senza includere altri nomi di concorrenti.

Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci rompe il silenzio. Elegantissima dallo studio di Canzonissima, al via sabato 21 marzo su Rai1, la direttrice artistica e conduttrice dello show di primavera spiega nel dettaglio cast e regolamento. Dobbiamo svelare un mistero. Non esistono i concorrenti a Canzonissima! Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti, che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Il pubblico da casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici che sono qui con noi decideranno tutti insieme qual è la Canzonissima. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHOC! MILLY CARLUCCI: A CANZONISSIMA NIENTE CONCORRENTI. ECCO IL CAST COMPLETO

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