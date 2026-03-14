Il difensore romeno si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta, con l’obiettivo di ottenere il riscatto. L’Inter ha deciso di puntare su di lui e sta valutando un possibile rinnovo contrattuale per blindarlo a lungo. Il club ha confermato la fiducia nel giocatore, che si sta concentrando sulla prossima partita.

Inter News 24 Chivu cerca l’immediato riscatto in Inter-Atalanta, il tecnico romeno gode della piena fiducia del club per il futuro. Il mondo nerazzurro si prepara alla sfida contro l’Atalanta con un focus particolare sulla panchina. Cristian Chivu, l’ex difensore protagonista del Triplete e oggi tecnico emergente della cantera interista, è chiamato a una prova di carattere. Dopo la recente battuta d’arresto nella stracittadina contro il Milan, il match contro i bergamaschi rappresenta lo spartiacque perfetto per cercare l’immediato riscatto. La società blinda il suo tecnico. Nonostante l’amarezza per il risultato del derby, la posizione dell’allenatore romeno non è mai stata in discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu tra riscatto e rinnovo, ripartire subito contro l’Atalanta: nel frattempo l’Inter pensa a blindarlo

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