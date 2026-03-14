Chiusura del ponte quali sono le soluzioni?

Il dibattito si concentra sulla possibile chiusura del ponte nuovo a Cento, un intervento che potrebbe influenzare la viabilità e la vita quotidiana di cittadini e imprese. Le autorità stanno valutando le soluzioni da adottare per gestire questa eventualità, mentre le parti coinvolte attendono decisioni definitive. La discussione riguarda principalmente le ripercussioni pratiche di questa eventuale chiusura e le alternative per mantenere i collegamenti.

Torna al centro del dibattito politico centese il tema della futura chiusura del ponte nuovo e delle conseguenze che l’intervento potrà avere sulla viabilità e sull’organizzazione quotidiana di cittadini e imprese. A sollevare la questione è Fratelli d’Italia, con un intervento dell’esponente locale Diego Contri (foto), che esprime preoccupazione per la gestione dell’intervento e per l’assenza, a suo dire, di soluzioni concrete per limitare i disagi. "Ormai sono mesi che il sindaco organizza incontri con la popolazione e le associazioni del territorio per preparare tutti ai disagi che la chiusura del ponte nuovo creerà – dice Contri – Sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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