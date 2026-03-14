Chiuso minimarket dopo i controlli del Nas

Un minimarket è stato chiuso dopo i controlli dei carabinieri del NAS di Latina. Le verifiche sono state effettuate nell’ambito di attività di vigilanza per assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Le ispezioni continuano per monitorare eventuali irregolarità e garantire la conformità alle normative vigenti.

Proseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori. Nel corso di recenti verifiche ispettive effettuate in due esercizi commerciali della provincia, i militari hanno accertato irregolarità significative nella gestione e conservazione degli alimenti e gravi carenze igienico-strutturali.In una pasticceria del litorale pontino, gli operanti hanno sequestrato amministrativo di circa 60 chili di prodotti dolciari secchi, risultati in parte privi della necessaria documentazione di tracciabilità e in parte recanti il termine minimo di conservazione già oltrepassato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce Contenuti e approfondimenti su Chiuso minimarket Discussioni sull' argomento Chiuso minimarket dopo i controlli del Nas; Chiuso un minimarket. Sequestrati 86 chili di alimenti irregolari; Un quintale di pane mal conservato, chiuso temporaneamente un minimarket di via Prè; IRREGOLARITÀ E CARENZA IGIENICHE: CHIUSO UN MINIMARKET. MULTA PER UNA PASTICCERIA. https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/316259/controlli-del-nas-nella-provincia-di-latina-sequestrati-60-chili-di-alimenti-e-chiuso-un-minimarket.html facebook NAS di Latina in azione, sequestrati alimenti, chiuso di un minimarket. x.com