Chiamatela zona Atalanta | ancora un gol nel finale vale il pari con l’Inter

L’Atalanta torna a raccogliere punti contro l’Inter dopo quattro anni e nove sconfitte consecutive, grazie a un gol nel finale che permette di ottenere un pareggio per 1-1 nell’anticipo al Meazza. La partita si conclude con un risultato che premia entrambe le squadre, che si affrontano in una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

Milano, 14 marzo 2026 – L’Atalanta dopo quattro anni, e nove sconfitte consecutive, torna a fare punti contro l’Inter, conquistando nell’anticipo del Meazza un pareggio meritato per 1-1. Dea che ancora una volta agguanta il pareggio segnando negli ultimi dieci minuti, come sta accadendo ormai ogni partita: nell’ultimo mese i nerazzurri bergamaschi hanno segnato dal 75’ in poi contro il Napoli, il Borussia, il Sassuolo, la Lazio, l’Udinese (due gol tra il 75’ e il 79’), il Bayern e adesso contro l’Inter. E quasi tutti questi gol sono arrivati, in termini di assist e finalizzazione, dai cambi entrati nella ripresa. Dopo la botta. La reazione... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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