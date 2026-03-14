Un gruppo islamista, definito “Compagni dei Giusti”, rivendica gli attacchi contro obiettivi ebraici, tra cui un’esplosione avvenuta questa notte contro una scuola. Le autorità stanno indagando sugli incidenti, che hanno causato paura e danni. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano ulteriori dettagli sui responsabili e sui motivi degli attacchi.

Ancora ore di terrore per i cittadini ebrei. L’esplosione avvenuta questa notte contro una scuola ebraica in Olanda non è un caso isolato: ieri la polizia aveva reso noto l'arresto di quattro uomini accusati di aver innescato un’esplosione di fronte a una sinagoga di Rotterdam e in America nei giorni scorsi si erano verificati un episodio in Virginia e un altro in Michigan. A intervenire è stata la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, che ha parlato di un "vile atto di aggressione contro la comunità", aggiungendo però che l'esplosione ha provocato solo "danni limitati”. Ma chi c’è dietro questo attentato? A rivendicarlo è il movimento islamico dei “Compagni dei Giusti” (IMCR), con un video postato su X che sembra mostrare la detonazione di un ordigno incendiario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono i “Compagni dei Giusti”, il gruppo ombra islamista che rivendica gli attacchi contro obiettivi ebraici

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