Chi ha colpito la nave russa Arctic Metagaz

Il 4 marzo alcuni blogger ucraini hanno pubblicato immagini della nave russa Arctic Metagaz con un grosso squarcio sul fianco. La nave, di proprietà russa, è stata colpita e danneggiata, come mostrano le foto diffuse online. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle circostanze dell’incidente o sui responsabili. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli utenti sui social media.

Il 4 marzo scorso alcuni blogger ucraini hanno diffuso le immagini della nave russa Lng Arctic Metagaz squarciata su un fianco. A quanto pare dall’attacco di un drone marino. La petroliera era in rotta tra il porto settentrionale russo di Murmansk e quello egiziano di Port Said. È sparita dai radar il 2 marzo mentre era al largo di Malta. Secondo gli esperti militari è stata colpita da un raid partito dall’ Africa. Dove gli ucraini sono presenti con militari e intelligence. Ma sarebbe la prima volta che Kiev colpisce target nel Mar Mediterraneo. Lng Arctic Metagaz. I database di navigazione dicono che la nave Arctic Metagaz (Imo 9243148, Mmsi 273262840) è una LNG Tanker costruita nel 2003. 🔗 Leggi su Open.online

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