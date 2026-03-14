Karl Marx, nato in Germania, visse gran parte della vita tra Londra e altre città europee, affrontando periodi di estrema povertà e fame. Durante il suo soggiorno a Londra, scrisse il

Oggi lo ricordiamo come il padre del comunismo, ma la vita di Karl Marx è stata un romanzo fatto di fughe notturne, povertà estrema e una costante lotta contro il sistema. Mentre oggi il mondo discute di crisi economica e rincari, riscoprire l’uomo che per primo analizzò i meccanismi del capitale rivela sorprese inaspettate. Non si può parlare di comunismo, socialismo, capitalismo, rivoluzione, lotta di classe, proletariato e borghesia senza citare almeno di sfuggita Karl Marx: l’impatto che il pensiero e l’opera di questo filosofo, economista e storico tedesco hanno avuto sullo sviluppo di questi concetti è stato semplicemente monumentale; sua – e di Engels – è la teorizzazione del materialismo storico, come anche la redazione del celeberrimo Manifesto del partito comunista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era Karl Marx: la fame a Londra, le fughe e il manifesto che spaventò i potenti

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