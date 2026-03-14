Monica Gasparini è la compagna di Ivan Zazzaroni, con cui ha una relazione stabile dal 2007. Gasparini, giornalista e conduttrice, ha dichiarato di aver ricominciato la relazione con Zazzaroni dopo aver affrontato una forte perdita. Ivan Zazzaroni, pur non essendo più sposato, mantiene questa relazione di lunga data con Gasparini.

Ivan Zazzaroni, sebbene non sia più sposato, ha una relazione di lunga data, dal 2007, con la compagna Monica Gasparini, giornalista e conduttrice. Da diverso tempo si susseguono voci di un possibile matrimonio tra i due, ma loro non hanno mai commentato. Tuttavia un tweet dell’opinionista sembra valere più di mille parole: “ Il matrimonio lo prendono più sul serio gli scapoli che non i coniugati (cit.) “, recitava un tweet di Zazza. La storica annunciatrice di Studio Aperto Monica Gasparini e il compagno si sono trovati nel momento in cui ne avevano più bisogno, come aveva raccontato lei a Bresciaoggi: “ Sono contenta di avere al mio fianco una persona come lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna di Ivan Zazzaroni, Monica Gasparini: “Ho ricominciato con lui dopo la forte perdita”

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