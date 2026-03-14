Sabato 14 marzo 2026 si è spento Jürgen Habermas, considerato uno dei più influenti filosofi del Novecento. Durante la sua carriera ha svolto un ruolo importante come intellettuale pubblico a livello mondiale, insegnando a pensare in modo autonomo e critico. La sua figura ha avuto un impatto notevole nel campo della filosofia e delle scienze sociali, lasciando un’eredità duratura.

Nel giorno della scomparsa – sabato 14 marzo 2026 – ripubblichiamo il ritratto di Jürgen Habermas che Marina Calloni, professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale alll’Università di Milano-Bicocca e presidente della Società Italiana di Teoria Critica, fece su Qn il 18 giugno 2024 per i 95 anni del più importante filosofo del Novecento. Jürgen Habermas – il più importante filosofo del Novecento, ha compiuto 95 anni. È ormai noto non soltanto come un “classico della filosofia” (come ormai ricordato nelle antologie scolastiche), bensì per essere un attento studioso dei cambiamenti sociali e un arguto commentatore di fatti di attualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Jürgen Habermas, il più importante filosofo del 900: intellettuale pubblico globale, l’idealista che insegnava a pensare da sé

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