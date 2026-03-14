Chi è il papà dei figli di Carmen Di Pietro? L’ex Giuseppe Iannoni e perché era finita

Giuseppe Iannoni è l’ex compagno di Carmen Di Pietro e padre dei suoi due figli, Alessandro e Carmelina. La loro relazione, iniziata nel 2000, si è conclusa nel 2016 dopo sedici anni. Non sono stati resi pubblici i motivi della separazione, e ancora oggi non ci sono dettagli ufficiali sul motivo della rottura.

G iuseppe Iannoni è l’ex di Carmen Di Pietro e padre dei suoi due figli, Alessandro e Carmelina. La relazione tra Carmen e Giuseppe è durata ben sedici anni, dal 2000 al 2016, ma nonostante la lunga storia d’amore, i due non hanno mai chiarito pubblicamente i motivi della loro separazione. Dopo la morte di Paternostro, Carmen Di Pietro ebbe una lunga relazione con Giuseppe Iannoni. Tuttavia, non ha mai voluto risposarsi legalmente con lui per non perdere la pensione di reversibilità del primo marito. Carmen Di Pietro all’età di 36 anni, diventa mamma di Alessandro e, a 43, di Carmelina. Entrambi i figli sono frutto della relazione con il suo compagno, Giuseppe Iannoni, poi finita nel 2016. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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TALE E QUALE Tutte le migliori interpretazioni di Carmen Di Pietro!!! Non perderti le prossime date della @lacriccadq , se no te lo potrai solo fare raccontare!!! #bacistellari #glitterissima #torinoqueer #dragqueen #imitazioni - facebook.com facebook