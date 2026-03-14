Chi è il marito di Camila Giorgi Andreas Pasutti e il matrimonio segreto

Camila Giorgi, tennista italiana, ha annunciato su Instagram di aver sposato Andreas Pasutti, suo marito, due settimane fa. La giocatrice ha condiviso alcune foto in bianco e nero con la didascalia “From here to Eternity”. Il matrimonio è stato celebrato in segreto e l’annuncio è arrivato attraverso un post sui social.

Camila Giorgi si è sposata con il tennista argentino Andreas Pasutti e ha annunciato il matrimonio su Instagram, due settimane fa, con delle romantiche foto in bianco e nero accompagnate dalla didascalia: “From here to Eternity”, ovvero: “Da qui all’eternità”. Sotto un’altro scatto scrive: “Il nostro giorno”. Le nozze sono state celebrate lo scorso 26 febbraio. Nelle immagini, Camila, vestita di bianco, impugna un bouquet di fiori. Andreas, anche lui in abito chiaro, la bacia, la abbraccia o la tiene per mano. Camila Giorgi, ex tennista 34enne e concorrente de L’Isola dei Famosi 2025, ha annunciato da poco su Instagram di essere incinta. L’ex campionessa aveva scelto di condividere la notizia con i suoi follower attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo a San Valentino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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