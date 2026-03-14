Andreas Pasutti, marito di Camila Giorgi, ha una carriera nel settore finanziario e una presenza pubblica che si lega al mondo dello sport attraverso il matrimonio con l’ex campionessa italiana. La loro relazione è al centro di attenzione, mentre Pasutti mantiene un profilo discreto sulla sua vita privata. Camila Giorgi, invece, si dedica alle attività sportive e televisive, lasciando spazio anche alla loro vita privata.

Il nome di Camila Giorgi continua a far parlare di sé, non solo per la sua carriera sportiva e televisiva, ma anche per la nuova vita che ha costruito lontano dai campi da tennis. Dopo l’annuncio del matrimonio e della gravidanza, l’attenzione si è spostata inevitabilmente su Andreas Pasutti, l’uomo che ha conquistato il cuore dell’ex campionessa. La loro storia, nata in un momento di cambiamento profondo per Camila, ha incuriosito il pubblico, desideroso di conoscere meglio chi sia l’uomo che oggi le sta accanto. Qual è il percorso professionale di Pasutti? Come si sono incontrati? E quale ruolo ha nella nuova vita della tennista? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Andreas Pasutti, marito di Camila Giorgi: età, carriera e il legame con l’ex campionessa italiana

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