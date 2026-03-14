Che impresa di Scampoli Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam Schoon | sono ai quarti!

Una squadra italiana ha raggiunto i quarti di finale all’Elite 16 di Joao Pessoa battendo le olandesi Stam e Schoon. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da numerosi infortuni, il ritorno al sole nel beach volley azzurro segna una nota positiva. La partita ha visto le italiane prevalere sulle avversarie in una sfida che ha portato alla qualificazione alla fase successiva del torneo.

Torna il sole sul cielo del beach volley azzurro dopo un avvio di stagione grigio per via dei tanti infortuni che hanno colpito gli specialisti italiani. A portarlo, il sole, sono Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che conquistano l’accesso ai quarti di finale dell’Elite 16 di Joao Pessoa, dove nella serata italiana affronteranno la coppia statunitense composta da Savvy e Newberry. Una vera impresa quella compiuta dalla coppia italiana, che per la seconda volta consecutiva raggiunge i quarti di finale di un torneo di massimo livello (ci era riuscita a dicembre a Itapema ), grazie alla vittoria su un binomio sempre difficile da affrontare come quello olandese composto da Stam e Schoon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che impresa di Scampoli/Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam/Schoon: sono ai quarti! Articoli correlati Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientroÈ iniziata nel migliore dei modi la stagione sul campo per l’Italia del beach volley, presente con una sola coppia nel World Tour. Beach volley: Scampoli e Bianchi vincono due volte a JoãoLa stagione 2026 del beach volley italiano si apre con due vittorie consecutive per la coppia Claudia Scampoli e Giada Bianchi all’Elite 16 di João... Approfondimenti e contenuti su Che impresa di Scampoli Bianchi... Argomenti discussi: Beach volley: Bianchi e Scampoli in campo nella prima tappa Elite 16 di Joao Pessoa. Scampoli/Bianchi nel main draw di OstravaOSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Ha preso ufficialmente il via questa mattina a Ostrava (Repubblica Ceca) il quarto Elite16 del Beach Pro Tour 2025. Vittoria per Claudia Scampoli e Giada Bianchi; le azzurre, ... corrieredellosport.it Scampoli e Bianchi presentano il loro MondialeADELAIDE (AUSTRALIA)- Sta per prendere il via l'edizione 2025 dei Campionati del Mondo di Beach Volley che si svolgeranno dal 13 al 23 novembre ad Adelaide in Australia. In campo, come noto, ci ... tuttosport.com