Che Ferrari nella Sprint di Shanghai! Leclerc si inchina a Russell in volata Hamilton sul podio

Durante la Sprint Race del Gran Premio della Cina, George Russell ha conquistato la vittoria, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare della seconda posizione in volata. Lewis Hamilton ha completato il podio, confermando la sua presenza tra i primi. La gara si è svolta senza un dominio netto da parte di nessuno, e il risultato finale ha visto Russell prevalere sugli avversari.

Senza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta decisamente ricca di emozioni e colpi di scena. Tutti immaginavano una doppietta Mercedes in totale scioltezza e, invece, la Ferrari ha saputo scombinare i piani al team di Brackley, piazzando due vetture sul podio e compiendo un deciso passo in avanti rispetto alla giornata di ieri. George Russell ha vinto la Sprint Race con 674 millesimi di vantaggio su un ottimo Charles Leclerc (Ferrari) mentre completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che Ferrari nella Sprint di Shanghai! Leclerc si inchina a Russell in volata, Hamilton sul podio Articoli correlati Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e HamiltonSenza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del... Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Cina 2026: Russell di un soffio su Leclerc, Hamilton sul podio! Flop AntonelliCalato il sipario sulla Sprint Race del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Aggiornamenti e notizie su Che Ferrari Temi più discussi: F1 | Russell si prende la pole della Sprint a Shanghai. Ferrari scivola nel momento decisivo; Vasseur, Ferrari verso la Sprint con un obiettivo chiaro per insidiare Mercedes; F1 Cina, Qualifiche Sprint: Russell batte Kimi (a rischio penalità). Hamilton 4° - Risultati - Formula 1; F1 GP Cina | Ferrari, Hamilton: Subiamo troppo nei rettilinei, ma la SF-26 dà buone sensazioni. Charles Leclerc soddisfatto: Ottimo passo gara nella Sprint, la macchina è andata beneFerrari entrambe sul podio nella Sprint Race di Shanghai (Cina), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito asiatico, la Mercedes del ... oasport.it F1 GP Cina | Ferrari, Leclerc 2° nella sprint race di Shanghai: Il passo era molto forteGrande prestazione di Charles Leclerc nella Sprint Race del Gran Premio di Cina. Sul tracciato di Shanghai il pilota della ... msn.com Lotta aperta poco fa tra Leclerc e Hamilton con il monegasco che via radio con la Ferrari che lamenta di non avergli lasciato spazio. Adesso Leclerc è secondo davanti ad Antonelli che fisicamente è terzo ma che nella pratica è sesto in virtù della penalità com - facebook.com facebook La Ferrari arriva in Cina con un piccolo pacchetto di aggiornamenti, che ha l'ala Macarena come componente principale e poi due piccole novità nella parte centrale (haletta) e posteriore (modifica alla sospensione) della SF-26. Leclerc è convinto che il distac x.com