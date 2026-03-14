L’amore viene spesso descritto come il desiderio di non essere traditi, un’aspettativa di fedeltà che attraversa molte relazioni. Si tratta di un sentimento complesso che coinvolge emozioni profonde e aspettative condivise tra due persone. In molti casi, l’amore viene associato a un’idea di lealtà e fiducia, elementi che vengono messi alla prova quando si affrontano le difficoltà quotidiane o le incomprensioni.

Il desiderio di non essere traditi forse potrebbe essere l’onesta definizione di amore. Il rifiuto del vilipendio privato, l’oltraggio micidiale di essere i non-preferiti tutti i minuti, le corna insomma, o come le vogliamo chiamare, è una delle grandi ipocrisie civilizzate, la più grande ingenuità che ci siamo inventati e ce la difendiamo con le unghie. Perché? Prima di tutto non lo puoi ammettere. “Non voglio essere tradito” suona debole, sa di precauzione eccessiva, di paura. Invita pure all’inganno, questa è la verità. Però è il petrolio che muove matrimoni, conversazioni, rapporti, scelte, delitti amministrativi – quel capolavoro di “Succession” di quello parla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Che cos’è l’amore? L’augurio disperato di non essere mai traditi, e poco più

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