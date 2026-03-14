OpenAI sta considerando di integrare nei suoi chatbot la possibilità di generare video attraverso intelligenza artificiale, una funzione che attualmente è disponibile in Gemini AI. La novità, ancora in fase di valutazione, potrebbe permettere agli utenti di creare contenuti video direttamente all’interno della piattaforma. Questa proposta si aggiunge alle capacità già esistenti di ChatGPT, ampliando le sue funzionalità.

OpenAI sta valutando di portare in ChatGPT una funzionalità che in Gemini AI esiste già da tempo: la generazione di video tramite intelligenza artificiale. Le informazioni arrivano dalla testata The Information, che segnala come i lavori di integrazione siano già in fase iniziale, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La piattaforma Sora era stata lanciata come applicazione indipendente, con la versione Sora 2 a settembre 2025. All’inizio aveva riscosso grande interesse, ma l’entusiasmo è diminuito per le limitazioni nel numero di video generabili e nelle tipologie di contenuti consentiti. Nel frattempo, altri concorrenti nel settore della generazione AI hanno ampliato l’offerta, rendendo il mercato più competitivo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - ChatGPT includerà anche i video AI: le prime indiscrezioni di OpenAI

Articoli correlati

ChatGPT: Pubblicità anche nella versione gratuita, OpenAI punta su un nuovo modello di business per la sua AI.ChatGPT ha introdotto le prime inserzioni pubblicitarie per gli utenti della versione gratuita, segnando una svolta nella strategia di monetizzazione...

OpenAI fa piazza pulita su ChatGPT: cosa succede ai tuoi flussi di lavoro dal 13 febbraioOpenAI ha ufficializzato una svolta che molti osservatori consideravano nell’aria da tempo: a partire dal 13 febbraio 2026, ChatGPT dirà addio a una...

Tutto quello che riguarda ChatGPT includerà

Temi più discussi: Come usare Shazam per identificare le canzoni attraverso ChatGPT; ChatGPT, tante novità in arrivo nell'app ufficiale | APK Teardown; ChatGPT ora può creare immagini interattive per aiutarti a comprendere concetti matematici e scientifici; Claude supera ChatGPT. I download salgono del 51% dopo lo scontro Anthropic-USA.

Acquisti «intelligenti», accordi con ChatGpt e Gemini: così i chatbot fanno comprare di piùL’ecommerce conversazionale potrebbe affermarsi in Italia entro l’anno. Porta più traffico da Internet alle catene commerciali. Ma servono piattaforme protette, prodotti confrontabili e regole chiare ... corriere.it

ChatGPT integrerà Sora: i video AI saranno generati direttamente in chatLa possibilità di creare video con Sora direttamente su ChatGPT potrebbe diventare realtà molto presto. Secondo quanto riportato da The Information, OpenAI st ... tecnoandroid.it

Shazam entra dentro ChatGPT. Da oggi la tecnologia di riconoscimento musicale dell’app è disponibile anche nella chat del chatbot: basta scrivere “Shazam, che canzone è questa” per identificare un brano mentre si conversa. Un passo in più nell’integrazio - facebook.com facebook