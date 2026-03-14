ChatGPT 2026 | ordina cibo e musica senza uscire dalla chat

OpenAI ha introdotto nuove integrazioni in ChatGPT che consentono agli utenti di collegare direttamente account di Spotify, DoorDash e Canva. Grazie a queste funzionalità, è ora possibile ordinare cibo, ascoltare musica e creare contenuti senza abbandonare la conversazione. Le novità mirano a facilitare le attività quotidiane attraverso un’interfaccia unica e immediata.

OpenAI ha reso disponibili nuove integrazioni dirette all'interno dell'app ChatGPT, permettendo agli utenti di collegare account esterni come Spotify, DoorDash e Canva per eseguire azioni concrete senza uscire dalla chat. Questa funzionalità, lanciata nel 2026, trasforma l'assistente da semplice strumento di conversazione a un vero e proprio operatore di servizi quotidiani, richiedendo però una gestione attenta delle autorizzazioni sui dati personali condivisi. La tecnologia non si limita più al . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ChatGPT 2026: ordina cibo e musica senza uscire dalla chat Articoli correlati Shazam debutta direttamente dentro ChatGPT: identifica le canzoni senza mai uscire dalla chatDa oggi Shazam fa il suo debutto direttamente all’interno di ChatGPT, rendendo il riconoscimento musicale più immediato e intuitivo per tutti gli... Leggi anche: Un’ora al giorno senza telefono, musica o cibo: il rawdogging spopola Oración para Atraer Dinero Rápido Cambió Mi..... Una raccolta di contenuti su ChatGPT 2026 ordina cibo e musica senza... Discussioni sull' argomento I rischi di chiedere a ChatGPT consigli sulla salute; L’Ai fa volare i siti retail: da ChatGPT boom di traffico sui principali e?commerce. ChatGPT si integra con app: ordina cibo e crea playlistOpenAI ha introdotto significative integrazioni applicative in ChatGPT, consentendo agli utenti di collegare i propri account e delegare all'assistente AI l'esecuzione di svariate attività. Tra le app ... it.blastingnews.com ChatGPT e lo shopping: perché la strategia di OpenAI non funziona# ChatGPT e lo shopping online: la strategia di OpenAI non sta funzionando come previsto Trasformare **ChatGPT** in una piattaforma per fare acquisti sembrava un'idea destinata a rivoluzionare lo **sh ... tecnoandroid.it C'è un movimento che spinge a boicottare ChatGPT, è uno dei boicottaggi più significativi degli ultimi tempi - facebook.com facebook Queste foto sono state create con ChatGpt versione Disney @LauraPausini @Laura4uOfficial #laurapausini #laura4u_official #yocanto2album #yocanto2worldtour #lapau_digital_art_90 x.com