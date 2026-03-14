Charles Leclerc ha dichiarato che sulla pista di Shanghai è in difficoltà nelle qualifiche, ma ha comunque intenzione di puntare alla vittoria in gara. Nonostante le difficoltà, il pilota ha cercato di limitare i danni nelle sessioni di qualificazione del Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa del campionato di Formula Uno. La sua prestazione resta sotto osservazione in vista della gara di domani.

Charles Leclerc fatica a trovare la quadra sul circuito di Shanghai ma riesce comunque a limitare i danni nelle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nativo del Principato si è piazzato in quarta posizione, con un distacco di tre decimi e mezzo dalla pole position di Kimi Antonelli ma a pochi millesimi dal terzo posto occupato dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton. “Non sono molto contento. In qualifica su questa pista sono davvero pessimo, e lo sono sempre stato. Non è che io non faccia sforzi, ma dopo così tanti anni devo ormai accettare questo dato di fatto. Ciò che sicuramente... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc ammette: “Su questa pista sono pessimo in qualifica, ma domani l’obiettivo è vincere”

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