Cervelli sincronizzati | la scienza prova l’amicizia profonda

Una ricerca del 2018 ha mostrato che le persone con un’amicizia molto forte tendono ad avere le attività cerebrali sincronizzate durante le interazioni. Lo studio ha evidenziato come questa correlazione possa essere osservata in modo misurabile attraverso tecniche di imaging cerebrale. La scoperta riguarda quindi il collegamento diretto tra rapporti di amicizia e la coerenza nelle funzioni cerebrali.

Una scoperta scientifica del 2018 ha dimostrato che l’amicizia profonda corrisponde a una sincronizzazione fisica delle attività cerebrali. Quando due persone condividono un momento, come guardare un video o vivere un evento reale, le loro reazioni neurali si allineano in modo sorprendente. Questo fenomeno è stato misurato tramite risonanza magnetica funzionale su un campione di studenti universitari. La ricerca condotta al Dartmouth College ha coinvolto 279 partecipanti per mappare le reti sociali e selezionare 42 soggetti per sessioni di neuroimaging. I dati confermano che gli amici stretti mostrano pattern cerebrali quasi identici mentre elaborano gli stessi stimoli visivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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