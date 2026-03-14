Alla vigilia del quarto di finale contro Porto Rico, i giocatori italiani di baseball dichiarano di aver individuato una chimica sufficiente per vincere e l’obiettivo è avanzare nel torneo, che potrebbe rappresentare il miglior risultato mai raggiunto dall’Italia al World Baseball Classic. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, puntando a superare l’avversario e proseguire la corsa nel torneo.

L’Italia suona la carica alla vigilia del quarto di finale contro Porto Rico che può portare al miglior risultato della storia al World Baseball Classic. Sia nello staff azzurro che nella squadra c’è tanta voglia di guardare avanti, ma anche di riconoscere quali sono state le chiavi che hanno finora portato a un Classic di così grande successo. L’obiettivo è sempre lì, verso Phoenix, ma la voglia è quello di spostarlo verso Miami. Francisco Cervelli è l’uomo che sta facendo di questo gruppo qualcosa di più. Ma com’è riuscito a unire tutte queste persone, provenienti da contesti diversi e con personalità altrettanto diverse? “ Per prima cosa c’è il fattore di avere allenatori così speciali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cervelli: “Abbiamo trovato una chimica sufficiente per vincere”. Nola: “Andremo là fuori per vincere e andare avanti”

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Tutto quello che riguarda Cervelli Abbiamo trovato una chimica...

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Marianella on SkySport Italia about Francisco Cervelli: “Huge calcio fan… [non verbal : unfortunately] Juventino… but a great catcher” x.com

Francisco Cervelli è l’uomo del momento. L’ex ricevitore MLB e attuale manager della Nazionale italiana di baseball sta incantando al World Baseball Classic. Tifosissimo della Juventus IL TIFO PER LA JUVE – «Tutta colpa di Del Piero! Ho iniziato a tifare Juv - facebook.com facebook