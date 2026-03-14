Centro riabilitazione di Trevi la Regione rassicura | Sarà mantenuto e potenziato

Durante un incontro con il direttore generale dell’Usl Umbria 2 e il sindaco di Trevi, la presidente della Regione ha annunciato che il centro di riabilitazione della città sarà mantenuto e potenziato. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda la tutela delle strutture sanitarie locali. Nessun dettaglio su eventuali modifiche o interventi specifici è stato fornito durante l'incontro.

Il centro riabilitazione di Trevi verrà mantenuto e potenziato. Lo conferma la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti durante l'incontro con il direttore generale dell’Usl Umbria 2 Roberto Noto e il sindaco di Trevi Ferdinando Gemma. L'importanza della struttura riabilitativa è stata sottolineata dal sindaco Gemma in quanto riconosciuta "eccellenza nel campo della sanità regionale". Dello stesso parere la presidente e Noto che hanno ribadito il ruolo di primo piano del centro. Al termine della riunione è stata valutata la possibilità di un successivo incontro di approfondimento da effettuarsi anche con un'ampia rappresentanza della comunità e del consiglio comunale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il centro di riabilitazione. Aias Monza non si ferma. Il commissario rassicura: "Servizi sempre garantiti" Messina in ginocchio dopo la tempesta di vento, potenziato il Centro Operativo ComunaleA seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a... Una raccolta di contenuti su Centro riabilitazione Discussioni sull' argomento L’Assemblea legislativa dell’Umbria convocata per domani, giovedì 5 marzo, ore 10.30; Centro di riabilitazione di Trevi, confronto in Regione. Quel Centro di riabilitazione con piscina non sarà dimenticato, Proietti: «Lo potenzieremo»Il Centro di riabilitazione di Trevi con piscina non sarà dimenticato. Il suo futuro, infatti, passa non soltanto per il mantenimento ma per la nuova centralità nella rete ospedaliera che il Piano soc ... umbria24.it Sarà potenziato e qualificato il Centro di riabilitazione di Trevi(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - Il Centro di riabilitazione di Trevi sarà mantenuto, potenziato e qualificato nella rete come struttura ospedaliera specializzata in riabilitazione e recupero funzionale. E' ... msn.com “Donne che Risorgono”: al Centro Regionale di Riabilitazione di Ceglie una giornata dedicata alla rinascita, al rispetto e alla dignità della persona In occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso il Centro Regionale di Riabilitazione di Ceglie, - facebook.com facebook