A Cento si discute di un importante progetto riguardante il rilancio del snodo ferroviario locale, considerato strategico per l’intera zona. Un rappresentante ha espresso soddisfazione nel partecipare all’incontro dedicato alle infrastrutture, sottolineando come l’argomento riguardi non solo la città ma anche il territorio circostante. L’attenzione è rivolta alle potenzialità di un’infrastruttura che potrebbe tornare a svolgere un ruolo centrale.

"Sono molto contento di essere qui per affrontare un tema importante come quello delle infrastrutture, e di quella ferroviaria in particolare, che non è un argomento che riguarda solamente Cento, ma tutto il territorio. Iniziare a ragionare su questo, un tema che speriamo possa trovare coesione tra le parti politiche e che abbiamo l’obbligo di provare a percorrere, permette alla politica di tornare a guardare in prospettiva. L’intenzione del Comune è che, insieme alla città e alle istituzioni regionali e nazionali, si inizi a valutare questa infrastruttura". Con queste parole, pronunciate dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi, si è aperto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cento, uno snodo ferroviario per tornare a essere protagonista"

Articoli correlati

Calenda a Pisa, snodo energia: "Dobbiamo tornare al nucleare""Abbiamo il costo dell’energia più alto d’Europa, mentre l’energia che importiamo dalla Francia costa meno della metà e ci mette un quarto delle...

Leggi anche: Eliminare fame e infezioni ha raddoppiato l'importanza del patrimonio genetico. Togliendo di mezzo i fattori esterni, la nostra eredità genetica torna a essere protagonista al 50 per cento nella corsa verso i cent'anni

Una raccolta di contenuti su Cento uno snodo ferroviario per tornare...

Discussioni sull' argomento Cento, uno snodo ferroviario per tornare a essere protagonista; La stazione di Bari Centrale riapre dopo i lavori: nuova tecnologia e raddoppio della linea Bari-Taranto; Incendio a Glasgow, la stazione resta chiusa: pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

Cento, uno snodo ferroviario per tornare a essere protagonistaL’incontro ’La locomotiva senza binari’, curato da Casa Riformista, composto da Italia Viva e Partito Socialista è nato con lo scopo di iniziare un percorso condiviso, con l’obiettivo di ripristinare ... ilrestodelcarlino.it

MESTRE (VE). CENTO PERSONE ALLA PASSEGGIATA CIVICA CONTRO IL DEGRADO. La quinta passeggiata della sicurezza tra le vie dello spaccio e del degrado di Mestre e Marghera. Cittadini, famiglie, studenti e commercianti “armati” di gilet arancione - facebook.com facebook

Il Prosecco Valdo festeggia cento anni a Milano e promette un altro centenario di stile italiano nelle bollicine x.com