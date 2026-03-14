Centinaia di persone senza medico a Milano la storia di James | Vi mostro come riesco a curarmi

A Milano, centinaia di persone non hanno un medico di base e si affidano a soluzioni alternative. James, uno di loro, condivide come si cura senza l’assistenza di un medico ufficiale. La città ha creato una rete di assistenza sanitaria secondaria per far fronte a questa situazione, cercando di offrire supporto a chi si trova escluso dai canali tradizionali.

A Milano centinaia di persone restano escluse dall'accesso alle cure. Per questo, tra le strade della città, è nata una rete di assistenza sanitaria secondaria. Fanpage.it è riuscita a entrarci, accompagnata da una delle persone che la utilizza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023”Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente azzurro risponde alle critiche, elogia Conte e promette di raccontare un giorno la verità sul post... Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole”Giulia De Lellis è tornata a parlare della maternità e della nuova vita con la piccola Priscilla, avuta insieme a Tony Effe. Altri aggiornamenti su Centinaia di persone senza medico a... Discussioni sull' argomento Emergenza Libano: centinaia di migliaia di sfollati in fuga dai bombardamenti; Centinaia di persone senza medico a Milano, la storia di James: Vi mostro come riesco a curarmi; Otto Marzo, anche stamani centinaia di persone in piazza a Firenze – AUDIO / FOTO; Lutech. A centinaia nelle assemblee e in sciopero. Incidente alla funivia di Macugnaga, un centinaio di persone sospeseI turisti sono stati poi evacuati. Ferite tre persone, nessuna in gravi condizioni. Un incidente ha coinvolto l’impianto funiviario di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, causando il ferimento di tre ... lettera43.it Persi centinaia di punti vendita: chiuso 1 su 5. Cosenza e Reggio al primo posto. Il trend è nazionale: le imprese straniere compensano in parte il declino e garantiscono 194mila posti di lavoro. L’allarme di Confcommercio - facebook.com facebook Ha volato per centinaia di migliaia di km al seguito della #ASRoma, adesso da Roma non riparte più È sempre presente anche al Tre Fontane per la nostra @ASRomaFemminile: "Perché la Roma è una sola" La sua storia asroma.com/it/notizie/74 x.com