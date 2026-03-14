Ceglie Messapica premiata Comune Plastic Free 2026 per il terzo anno consecutivo

Questa mattina a Roma, presso il Teatro Olimpico, è stato consegnato il premio “Plastic Free 2026” alla città di Ceglie Messapica. La città è tra i 141 comuni italiani a ricevere il riconoscimento dall’associazione Plastic Free Onlus, che premia l’impegno nella tutela ambientale. Ceglie Messapica ha ottenuto il premio per il terzo anno consecutivo.

CEGLIE MESSAPICA - È stato consegnato questa mattina a Roma, presso il Teatro Olimpico, il riconoscimento “Plastic Free 2026” alla città di Ceglie Messapica, tra i 141 comuni italiani premiati dall’associazione Plastic Free Onlus per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Belpasso confermato Comune Plastic Free 2026: è il terzo anno consecutivo“Accogliamo questa riconferma con grande orgoglio, ma soprattutto con senso di responsabilità”, ha dichiarato il sindaco Carlo Caputo Belpasso si... Ancona riconosciuta comune "Plastic Free" per il terzo anno consecutivoL’annuncio è stato dato oggi a Montecitorio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Approfondimenti e contenuti su Ceglie Messapica Ceglie Messapica, il Centrosinistra ha deciso la candidata sindaco: è Agata ScarafiloIl Centrosinistra e l’area civica di Ceglie Messapica hanno unitariamente scelto Agata Scarafilo candidata a sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 2 ... brundisium.net Ceglie Messapica, Referendum Giustizia: Tommaso Gioia promuove un incontro di approfondimento sulle ragioni del NOLa democrazia non vive di slogan, ma di consapevolezza. ?In vista del prossimo appuntamento referendario sulla Giustizia, ho avvertito il dovere, come cittadino e come Consigliere regionale della Pug ... giornaledipuglia.com