Stasera, 14 marzo, C’è Posta per Te non va in onda, secondo la decisione di Mediaset. Il programma, tradizionalmente trasmesso il sabato sera, rappresenta un appuntamento fisso per molti telespettatori italiani nei primi mesi dell’anno. La decisione di sospendere la trasmissione si inserisce in un cambio di programmazione annunciato dalla rete. La puntata prevista sarà quindi saltata senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il sabato sera televisivo italiano, per i primi mesi dell’anno, ha un rituale ormai consolidato: divano, coperta e una puntata di C’è posta per Te. Il people show guidato da Maria De Filippi continua da anni a essere uno degli appuntamenti più amati del palinsesto Mediaset, mettendo insieme storie familiari, incontri emozionanti e ospiti amatissimi dal pubblico. Eppure, questa settimana qualcosa cambia. Stasera, sabato 14 marzo il programma non va in onda: la stagione si è infatti conclusa con due settimane di anticipo rispetto al calendario previsto. L’ultima puntata è stata trasmessa lo scorso 7 marzo, lasciando spazio a una programmazione diversa per il prime time del weekend. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è Posta per Te non va in onda stasera 14 marzo: la scelta Mediaset

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