Cavalcavia rumoroso Autostrade rassicura | Abbiamo la soluzione

Le autorità hanno annunciato di aver trovato una soluzione ai problemi di rumore causati dalle emissioni provenienti dal tratto autostradale tra il cavalcavia

I residenti delle zone di Cavallo, Alderana e Gabriella, esasperati dalle emissioni sonore provenienti dal tratto stradale compreso tra il cavalcavia "Rio Morignano" e la galleria "Colline del Cavallo", possono finalmente sperare in un po’ di pace e serenità. I tecnici di Autostrade per l’Italia hanno comunicato di aver effettuato i rilievi necessari ad individuare la causa delle emissioni acustiche, segnalate dal Comune di Senigallia e lamentate dai senigalliesi che vivono nei pressi della carreggiata della A14 oggetto degli accertamenti. Le cause delle emissioni sarebbero correlate alla tipologia dei giunti installati. È quanto emerso al termine della riunione, coordinata dalla Prefettura di Ancona, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti del Comune di Senigallia, del concessionario Autostrade per l’Italia S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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