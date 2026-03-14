Catania Toscano | Ad Altamura con mentalità da dentro o fuori la squadra cresce attraverso il lavoro

Il Catania si prepara per la trasferta contro il Team Altamura, con l’allenatore Domenico Toscano che ha commentato il modo in cui la squadra si sta sviluppando, sottolineando l’importanza del lavoro e della mentalità vincente. Prima della partenza, Toscano ha analizzato le condizioni attuali della rosa e l’approccio adottato in settimana. La partita è programmata per domani e rappresenta un momento chiave per il team.

Vigilia delicata per il Catania, atteso domani dalla trasferta sul campo del Team Altamura. Prima della partenza della squadra, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha fatto il punto della situazione, soffermandosi sul lavoro svolto in settimana, sulle condizioni della rosa e sull’approccio mentale necessario per affrontare la gara. Il tecnico etneo ha innanzitutto sottolineato l’atteggiamento del gruppo durante gli allenamenti. “La settimana di lavoro è trascorsa come tutte le altre, lavorando con applicazione e concentrazione”, ha spiegato Toscano. “I ragazzi hanno una cultura del lavoro alta e sanno che solo attraverso il lavoro si può crescere e migliorare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Auto con cinque ragazzi fuori strada ad Altamura: due le vittime, morti fratello e sorellaDopo il giovane morto sul colpo, è deceduta anche la sorella, inizialmente ricoverata in gravissime condizioni. Incidente ad Altamura, auto con cinque ragazzi fuori strada: due le vittime, morti fratello e sorellaDiventano due le vittime del drammatico incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sulla provinciale 41 tra Altamura e... Contenuti utili per approfondire Catania Toscano Ad Altamura con... Temi più discussi: Catania, prove tecniche di normalità assoluta. Toscano punta l'Altamura; Verso Team Altamura-Catania: le probabili formazioni. Torna Quaini dalla squalifica, probabile coppia con Di Tacchio?; Toscano resta al timone: il Catania prepara la trasferta di Altamura; Dove vedere Altamura-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni. RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: Altamura crocevia forse definitivo, il Catania non può più perdere tempoForte è in fase di recupero ma non sarà disponibile ad Altamura, Rolfini resta ancora ai box, Cicerelli è ormai pienamente recuperato, tanto che si allena da giorni con i compagni senza risparmiars ... tuttocalciocatania.com Il Catania in partenza per Altamura, Toscano: «Da adesso in poi serve una testa da dentro o fuori»L'allenatore dei rossazzurri nelle dichiarazioni pre-partita conferma l'assenza degli attaccanti Forte e Rolfini. Tutti gli altri sono a disposizione ... lasicilia.it Da Lucca a Catania e da Trento a Potenza, oggi decine di eventi in tutta Italia per celebrare la Giornata Internazionale della matematica: è fissata il 14 marzo, il 3/14 nella dicitura anglosassone e che ricorda le prime due cifre del numero più famoso della mate - facebook.com facebook Fotografava le alunne e le denudava con l’IA: arrestato bidello di Catania x.com